Для участия в WUF13 зарегистрировались более 40 тыс. человек

На 13 сессию Всемирного форума городов (WUF13) зарегистрировались более 40 тысяч участников из 182 стран.

Как передает Day.Az, об этом распространила информацию Азербайджанская операционная компания WUF13.

Отметим, что 17 мая в Баку начинается 13 сессия Всемирного форума городов (WUF13) - одной из самых авторитетных мировых платформ по вопросам городского развития. WUF13 совместно организован Программой ООН по населенным пунктам и правительством Азербайджана. Сессия, которая завершится 22 мая, посвящена теме "Жилые пространства для всех: безопасные и устойчивые города и поселения".