Президент Ильхам Алиев принял участие в подписании Туркестанской декларации

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в казахстанском городе Туркестане.

Как сообщает Day.Az, в заключение глава нашего государства и другие президенты подписали Туркестанскую декларацию неформального Саммита глав государств Организации тюркских государств и постановление о назначении заместителя генерального секретаря Организации тюркских государств.