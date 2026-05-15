Президент Ильхам Алиев принял участие в подписании Туркестанской декларации Главы государств-членов Организации тюркских государств (ОТГ) подписали Туркестанскую декларацию по итогам неформального Саммита глав государств ОТГ.
Президент Ильхам Алиев принял участие в подписании Туркестанской декларации
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял участие в неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств (ОТГ) в казахстанском городе Туркестане.
Как сообщает Day.Az, в заключение глава нашего государства и другие президенты подписали Туркестанскую декларацию неформального Саммита глав государств Организации тюркских государств и постановление о назначении заместителя генерального секретаря Организации тюркских государств.
