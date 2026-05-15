Ахмедия Джебраилов - герой, не нуждающийся в лакировке…

В Бакинском книжном центре прошла презентация азербайджанского издания книги французского историка Александра Ваттина "Əhmədiyyə Cəbrayılovun Fransa Müqavimət Hərəkatında döyüş yolu" (Боевой путь Ахмедии Джабраилова во Французском движении Сопротивления). Издание основано на документальных фактах и освещает героическую судьбу легендарного участника Второй мировой войны, члена французского движения Сопротивления Ахмедии Джабраилова.

По словам писателя и публициста, директора Бакинского книжного центра Гюнель Анаргызы, эта работа возвращает нам имена, которыми нельзя не гордиться. Она выразила уверенность, что книга станет важным ориентиром для молодых людей, помогая им расти на достойных примерах, ведь то, насколько честно мы оцениваем свою историю, определяет наше завтра.

В мероприятии приняли участие дипломаты, представители государственных и общественных организаций, члены семьи героя и те, кто знал его лично.

Ведущая мероприятия, представитель Министерства иностранных дел Азербайджана Нигяр Гусейнова, напомнила о бесспорном героизме азербайджанского народа и высокой цене, которую наша республика заплатила за победу над нацизмом. Она отметила, что из почти 700 тысяч соотечественников, ушедших на фронт, более половины не вернулись домой и подвиги Ахмедии Джабраилова, Мехди Гусейнзаде и Мамеда Мамедова навсегда останутся символом мужества и предметом гордости нашего народа.

Затем гости могли ознакомиться с видеороликами, подготовленными сотрудниками посольства Франции. Как подчеркнула Нигяр Гусейнова, совместные усилия посольства и аппарата военного атташе во Франции сосредоточены на том, чтобы память о героях и событиях прошлого не была предана забвению.

Автор книги, Александр Ваттин, рассказал о замысле этой книги. Его, как историка, специализирующегося на периоде Второй мировой войны, глубоко заинтересовала судьба Ахмедии Джабраилова. Заметив в интернете множество противоречивых фактов, он решил провести собственное историческое расследование. Поиск документальных свидетельств потребовал долгой и кропотливой работы. Чтобы собрать и систематизировать данные, автор обращался в дом-музей Ахмедии Джабраилова в Шеки, профильные государственные структуры, а также в архивы России и Франции. Результатом этого расследования стали вошедшие в книгу редкие артефакты эпохи: уникальные фотографии, газетные вырезки и ценные архивные документы. Автор подчеркнул, что эта книга является не только историей героизма одного человека, но и отражением дружеских связей между Азербайджаном и Францией.

Александр Ваттин в своем выступлении поделился теплыми воспоминаниями о жизни в Азербайджане. Он отметил, что до сих пор поддерживает связь со многими нашими соотечественниками, гостеприимство и сердечность которых невозможно забыть. В завершение своего выступления Александр Ваттин выразил надежду, что книга найдет отклик в нашей стране.

Выступление посла Франции Софи Лагут на азербайджанском языке стало приятным сюрпризом. Присутствующие были впечатлены ее быстрыми успехами в изучении языка и искренним уважением к нашей культуре. Госпожа посол поблагодарила за перевод книги и выразила признательность Александру Ваттину за проделанный большой труд.

Многие выступавшие подчеркивали мысль, что без героев прошлого не было бы и сегодняшних побед. Ахмедия Джабраилов боролся с нацизмом, а его сын Микаил спустя десятилетия погиб, защищая территории Азербайджана. Ахмедия воспитал сына примером собственной жизни. И несмотря на неутихающую боль, отец всегда гордился тем, что Микаил своим подвигом доказал - он настоящий сын своего отца.

Рамиз Абуталыбов - советский и азербайджанский дипломат, исследователь истории азербайджанской эмиграции, однажды в своем интервью точно заметил: " Такого масштаба личности как Ахмедия Джабраилов не нуждаются в лакировке... ". С этим трудно не согласиться. Его невероятная жизнь и сильный, настоящий характер доказывают - реальность порой бывает удивительнее любого вымысла.

Завершая встречу, старший сын героя и хранитель его музея Джаваншир Джабраилов от имени семьи поблагодарил организаторов и участников встречи за память об отце.