Средний коридор как альтернатива рискам: Азербайджан становится опорой новой логистики

Автор: Азер Ахмедбейли

В последние годы вокруг Среднего коридора сформировалось устойчивое ожидание: маршрут можно ускорить, расширить и превратить в полноценную альтернативу традиционным направлениям. Рост грузопотока, новые соглашения, модернизация инфраструктуры - всё это создаёт ощущение движения вперёд.

Но вместе с этим возникает более приземлённый вопрос: где проходят пределы его возможностей и роста.

По итогам 2025 года общий грузопоток по коридору достиг 4,5-4,7 млн тонн. Объём контейнерных перевозок составил 76 900 ДФЭ - на 36% больше, чем годом ранее. По маршруту прошли 433 контейнерных поезда, а время доставки удалось сократить вдвое - до 12-15 суток. Если смотреть на более длинный горизонт, картина ещё более впечатляющая: за три года, с 2022 по 2025 год, объём перевозок по коридору вырос более чем в пять раз. По оценке администрации ЕС, за последние три года грузопоток по Среднему коридору увеличился в четыре раза, а при наличии достаточных инвестиций к 2030 году может вырасти ещё в три раза.

Первый квартал 2026 года продолжает эту тенденцию: по ТМТМ прошли 125 контейнерных поездов, что на 34,4% превышает показатели аналогичного периода прошлого года. По маршруту Сиань - порт Алят за тот же период проследовали 85 поездов - вдвое больше, чем годом ранее. К 2027 году пропускная способность Среднего коридора может достичь 10 млн тонн в год. Темпы роста, ещё недавно казавшиеся оптимистичными прогнозами, сегодня выглядят даже сдержанными на фоне реальной динамики.

Средний коридор изначально устроен как мультимодальный маршрут, где несколько типов транспорта должны работать синхронно. Груз проходит по железной дороге, затем порт, паромная переправа через Каспий и снова железная дорога. На каждом этапе свои операторы, свои графики и свои ограничения. Это не единый маршрут, а цепочка участков, которые должны совпасть по времени и пропускной способности.

Для таких маршрутов самым уязвимым местом обычно становится самый медленный участок. Даже если отдельные сегменты работают быстрее, общий результат зависит от тех мест, где возникают задержки. В случае Среднего коридора таким участком чаще всего называют паромную переправу.

Вокруг маршрута постоянно обсуждаются способы сократить задержки. Часто внимание сосредоточено на процедурах. Обсуждаются упрощения, цифровизация, гибкость оформления. Такие шаги действительно сокращают задержки и делают перевозки удобнее для грузоотправителей. Но они не меняют главного - самой конструкции транспортной цепочки, а значит, даже при ускорении отдельных процедур вся цепочка не становится пропорционально быстрее.

Ключевые ограничения больше связаны с инфраструктурными факторами: пропускной способностью портов, количеством судов на Каспии, временем перевалки. Эти ограничения сложнее устранить, потому что они требуют времени, крупных инвестиций и координации между странами.

Это не делает коридор слабым звеном, и его значение определяется не теми критериями, по которым обычно оцениваются крупнейшие мировые маршруты.

Глобальные маршруты подстроены под максимальные объёмы и минимальное время доставки. Поэтому они и оказываются чувствительными к перегрузке и сбоям. Любые ограничения на таких направлениях быстро отражаются на всей системе международных перевозок.

Развитие Среднего коридора - это не вопрос конкуренции с крупнейшими евроазиатскими маршрутами. Его роль в другом - он создаёт для международной логистики дополнительное пространство манёвра: позволяет перераспределять часть потоков, когда традиционные направления сталкиваются с перегрузкой, ограничениями или политическими рисками.

Последние конфликты в мире показали: логистика становится слишком нестабильной для модели, когда она строилась вокруг одного идеального маршрута и рекордных объемов. Сегодня для грузоотправителей становится важнее способность маршрута оставаться доступным в любой момент.

Для Азербайджана ценность Среднего коридора заключается в том, что даже при ограниченных объёмах этот маршрут формирует устойчивый поток через страну и закрепляет её статус ключевого транзитного узла между Азией и Европой. Это - позиция, которую страна последовательно превращает в конкурентное преимущество, подкреплённое конкретными инвестиционными решениями.

Бакинский международный морской торговый порт в Аляте - крупнейший на Каспии - уже сегодня способен обрабатывать до 15 млн тонн грузов в год, в том числе 100 000 TEU контейнеров. В ближайшее время порт будет модернизирован: объём грузоперевалки должен достичь 25 млн тонн.

Одновременно Азербайджан развивает сопутствующую инфраструктуру. Два года назад Азербайджан и Казахстан подписали Дорожную карту по синхронному устранению "узких мест" и развитию Среднего коридора на 2022-2027 годы. Документ охватывает цифровизацию логистики, развитие железнодорожной инфраструктуры и наращивание флота.

Развитие Среднего коридора имеет объективные пределы - они заложены в его мультимодальной структуре и зависимости от Каспия. Но именно в этих условиях стратегия Азербайджана выглядит особенно последовательной: страна не ждёт, пока ограничения исчезнут сами по себе, а последовательно расширяет узкие места - через модернизацию порта, новые терминальные мощности, межгосударственные соглашения и привлечение международных партнёров. Вместе с грузопотоком формируется инфраструктура, сервисы и устойчивые цепочки поставок, превращая транзитное положение страны в источник долгосрочной экономической активности. В этом состоит его растущее значение.