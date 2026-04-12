Средний коридор закрепляет статус наиболее надежного маршрута на фоне глобальной нестабильности

Автор: Акбар Новруз, Azernews

На саммите G20 в Нью-Дели в сентябре 2023 года, где было объявлено о создании Индийско-Ближневосточно-Европейского экономического коридора (IMEC), лидеры ясно давали понять: проект задуман как геополитический инструмент Запада для сдерживания китайской инициативы "Один пояс - один путь". Однако уже через шесть недель после начала конфликта в Газе IMEC фактически утратил динамику, и возникло ощущение, что сама концепция исчезла почти мгновенно. Ситуацию дополнительно осложнил конфликт вокруг Ирана.

Тем временем примерно в 3 500 километрах к северу постепенно развивается другой, не менее важный маршрут. Транскаспийский международный транспортный маршрут, известный как Средний коридор, соединяет Китай с Европой через Казахстан, далее через Каспийское море в Азербайджан, затем в Грузию и, наконец, в Турцию. В 2025 году контейнерные перевозки по этому коридору составили 76 900 TEU, что на 36 процентов больше по сравнению с 2024 годом. Грузовые операторы и страховые компании, начавшие перенаправлять поставки из Красного моря, находящегося под угрозой из-за продолжающейся войны с Ираном, начавшейся в конце февраля, ускорили этот процесс еще сильнее. Коридор фактически выполняет роль страховки на случай дополнительных сбоев в традиционных морских маршрутах.

Проблемы, с которыми сталкивается IMEC, не являются случайными и напрямую связаны с текущей ситуацией. Они заложены в самой конструкции проекта. Западный участок коридора требует функционирующего порта Хайфа как входной точки в Средиземном море, который подвергается ракетным ударам со стороны Ирана. Восточный участок требует нормализации отношений между Саудовской Аравией и Израилем для сухопутного транзита через Аравийский полуостров, а этот процесс заморожен с октября 2023 года. Также необходима открытая позиция Иордании, которая в нынешних условиях стала политически невозможной.

Даже самые оптимистичные разработчики проекта не отрицают, что эти вопросы могут быть решены только в долгосрочной перспективе. По словам министра иностранных дел Египта, участвовавшего во встречах с Индией в октябре 2025 года, урегулирование "палестинского вопроса" является ключевым условием успеха IMEC - требование, которое на фоне расширения конфликта на Ливан, Сирию и теперь Иран выглядит еще более отдаленным от реальности. Кроме того, война с Ираном добавила новый уровень риска, выразившийся в росте страховых издержек при перевозке грузов через Персидский залив, а также в переводе портовой инфраструктуры Хайфы в режим военного времени.

Показатель IMEC Средний коридор (Middle Corridor) Текущий операционный статус Западное направление не функционирует Полностью функционирует, развивается Уровень рисков / конфликтов Прямые риски (Хайфа, Ормуз, хуситы) Обходит все активные зоны конфликтов Региональные условия Нормализация между Саудовской Аравией и Израилем застопорилась Мирное соглашение между Азербайджаном и Арменией ожидается к августу 2025 Готовность инфраструктуры Восточное направление работает; западное - только на бумаге БТК модернизирован к 2025; порт Поти функционирует Страховая среда Ограничения из-за рисков в Персидском заливе / Красном море Стабильная; маршрут через Каспийское и Черное моря Политическая поддержка США, ЕС, Индия поддерживают; реализация фрагментирована США, ЕС, Китай, Великобритания инвестируют; действует совместное управление

В нынешних геополитических условиях международные грузоперевозчики фактически вынуждены выбирать Средний коридор как наиболее безопасный маршрут.

При этом существуют определенные ограничения внутри коридора, которые в настоящее время связаны скорее с предложением, чем со спросом. Наибольшее давление испытывают порты Азербайджана, Казахстана и Туркменистана, где паромные мощности на Каспийском море не успевают за растущим количеством заявок на фоне продолжающейся войны с Ираном. Компания KTZ Express планирует приобрести шесть новых паромов, а Азербайджанское каспийское морское пароходство вводит в эксплуатацию новый паром типа Ro-Pax и рассматривает возможность закупки двух новых контейнеровозов.

В июне 2025 года в Поти (Грузия) был открыт новый мультимодальный терминал, способный обрабатывать 120 вагонов и 200 000 TEU в год. Железная дорога Баку-Тбилиси-Карс протяженностью 826 километров, соединяющая Азербайджан и Турцию через Грузию, завершила модернизацию грузинского участка в 2025 году, значительно увеличив пропускную способность линии. Всемирный банк и ЕБРР пришли к выводу, что только в Центральной Азии до 2030 года потребуется инвестировать 18,5 млрд евро в инфраструктуру для полного раскрытия потенциала коридора.

Коридор TRIPP (Trump Route for International Peace and Prosperity), предполагающий строительство железной дороги и нефтегазопровода вдоль южной части Армении из основной территории Азербайджана через Нахчыван в Турцию, создаст дополнительный уровень возможностей для Среднего коридора. С азербайджанской стороны работы по коридору будут завершены в ближайшее время, тогда как реализация армянского участка планируется начать во второй половине 2026 года.

После запуска TRIPP фактически превратит Армению в транзитное государство в рамках той же сети коридоров, в которую она ранее не была включена, расширяя Средний коридор и создавая дополнительную резервную инфраструктуру маршрута.

Азербайджан уже инвестировал 21 млрд долларов в страны Организации тюркских государств, включая Турцию, где продолжается строительство железной дороги Карс-Игдыр-Аралык-Дилуджу протяженностью 224 километра от турецкой границы до границы с Нахчываном.

Противопоставление IMEC и Среднего коридора в течение последних трех лет рассматривалось как соперничество двух сопоставимых по масштабу проектов. Однако сегодня ситуация изменилась. Один из коридоров проходит через зоны активных боевых действий, опирается на процессы нормализации, которые фактически не продвигаются, и зависит от морских маршрутов, находящихся под влиянием иранской стратегии. Другой же обходит зоны конфликтов и демонстрирует устойчивый и быстрый рост.