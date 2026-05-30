На дорогах ухудшится видимость

Обнародована информация о ситуации на автомобильных дорогах.

Об этом сообщили Day.Az в Национальная гидрометеорологическая служба.

Отмечается, что в ночные и утренние часы 31 мая в некоторых горных и предгорных районах в связи с туманной погодой на магистральных автомобильных дорогах ожидается ограничение видимости до 500-1000 метров.

