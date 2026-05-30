Рубио назвал условия для снижения напряжённости в Ливане

Госсекретарь США Марко Рубио в ходе телефонного разговора с президентом Ливана Жозефом Ауном заявил, что для снижения напряжённости "Хезболла" должна прекратить атаки на Израиль.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в письменном заявлении представителя Госдепартамента Тэмми Пиготта.

По его словам, Рубио положительно оценил готовность ливанского правительства вести прямые переговоры с Израилем, несмотря на попытки "Хезболлы" сорвать диалог в ущерб интересам ливанского народа.

Он также отметил, что "Хезболла" несёт полную ответственность за продолжающиеся боевые действия, а снижение напряжённости возможно только при немедленном прекращении её атак и провокаций.