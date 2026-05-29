Трамп озвучил требования к Ирану
Президент США Дональд Трамп намерен принять 29 мая на совещании с помощниками окончательное решение о том, утверждать ли согласованную в предварительном плане договоренность с Ираном.
Как передает Day.Az, президент США отметил, что большая часть пунктов по сделке с Ираном уже согласована. Трамп также заявил, что Иран, согласно положениям сделки, должен навсегда отказаться от ядерного оружия.
"Я сейчас буду проводить встречу в Ситуационной комнате Белого дома, чтобы принять окончательное решение", - написал он в Truth Social, комментируя выработанную Тегераном и Вашингтоном сделку.
"Иран должен согласиться на то, что у него никогда не будет ядерного оружия или бомбы", - написал американский лидер.
По мнению президента США, вероятная сделка с Ираном предусматривает немедленное открытие Ормузского пролива, за проход через который не будет взиматься плата.
"Ормузский пролив должен быть немедленно открыт, никакой платы за неограниченный проход судов в обоих направлениях", - написал Трамп. Такая сделка также предусматривает отмену морской блокады, разминирование Ормузского пролива.
