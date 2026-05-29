Лучшее туристическое село мира - Хыналыг

Day.Az представляет рубрику АЗЕРТАДЖ "Если бы я был туристом": Хыналыг - село с тысячелетней историей на вершине Кавказа.

В объятиях Кавказских гор есть село, вступающее в диалог с облаками. Каждый, кто посещает село Хыналыг, одно из древнейших поселений Азербайджана, с первого мгновения понимает, что это не просто туристическое направление. Хыналыг - это живая история, хранящая память веков, одно из редких мест, где древний уклад жизни сохранился до наших дней.

Поднимаясь по извилистым горным дорогам, ведущим в Хыналыг, вы словно совершаете путешествие в другую эпоху. Село расположено на высоте около 2200 метров над уровнем моря в окружении вершин Базардюзю, Шахдаг, Туфандаг и Гызылгая. Даже в самый жаркий летний день здесь дует прохладный ветер, а зимой село месяцами остается под снегом.

Хыналыг очаровывает не только своей природой, но и историей. Так, по мнению историков, село было заложено еще до нашей эры. Следы первых поселений здесь восходят к периоду ранней бронзы - концу IV тысячелетия до нашей эры. В ходе археологических раскопок, проведенных в 2010-2012 годах, было обнаружено древнее поселение под названием Зангар. Это доказывает, что Хыналыг тысячелетиями был местом проживания людей.

С названием села связаны различные легенды. Говорят, что на восходе скалы вокруг села окрашиваются в цвет хны. Мол, отсюда и происходит название - Хыналыг. Сами же местные жители называют село по-своему - Кетиш. В письменных источниках название "Хыналыг" впервые упоминается в рукописях Махмуда Аль-Хыналуги (XV век). Некоторые исследователи даже предполагают наличие связи между городами древней Кавказской Албании и Хыналыгом.

Прогуливаясь по каменным улочкам села, отчетливо чувствуешь, как живущие здесь люди на протяжении веков сохраняли свою идентичность. Население Хыналыга - одна из самых древних и уникальных этнических групп Азербайджана. У них свой язык, фольклор, верования и уклад жизни. Здесь дастаны, баяты и предания до сих пор передаются из поколения в поколение.

Жители села столетиями жили в суровых климатических условиях, занимаясь кочевым животноводством. Этот образ жизни наложил отпечаток на их повседневный быт, культуру и даже образ мышления. Неотъемлемой частью этой жизни стал древний "Кочевой путь" протяженностью более 200 километров, ведущий от летних пастбищ к зимним, который на протяжении столетий соединял кочевые хозяйства Губинского и Ширванского регионов.

Этот древний кочевой путь и село Хыналыг сегодня находятся в центре внимания всего мира. В 2023 году номинация "Культурный ландшафт Хыналыг и Кочевой путь" была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. В 2023 году Распоряжением Президента Азербайджана был создан Государственный историко-архитектурный и этнографический заповедник "Хыналыг и Кочевой путь" в ведении Государственного агентства по туризму. А спустя два года организация "ООН-Туризм" объявила Хыналыг "Лучшим туристическим селом".

Старинные дома, расположенные в исторической части села, были построены традиционными методами много веков назад. Часть этих домов восстановлена государством и находится под его защитой. В Хыналыге также есть древние мечети, мавзолеи и пиры. Расположенные в самой высокой точке села Джума-мечеть, мечеть Абу Муслима, мечеть Шейха Салбуза, а также пир Джаббар баба и пир Хыдыр Наби сохранились до наших дней как наследие прошлого. В целом на территории села насчитывается более 30 мавзолеев и святынь.