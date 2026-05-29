SOCAR закрепляется на рынке Италии

Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Европейский энергетический рынок переживает один из самых сложных и одновременно переломных этапов за последние десятилетия. После череды кризисов, геополитических потрясений и резкого пересмотра подходов к энергетической безопасности в Европе фактически заново формируется карта поставок нефти и газа. Для Брюсселя вопрос энергоресурсов сегодня - это вопрос стратегической устойчивости.

В этом контексте Азербайджан занял особое место. Наша страна сегодня превратилась в одного из немногих по-настоящему надежных игроков с готовой инфраструктурой, растущей ресурсной базой и, что немало важно, репутацией партнера, который держит слово.

Баку системно выстраивает долгосрочное присутствие на ключевых европейских рынках. И наглядное подтверждение этому пришло накануне из Рима.

27 мая президент SOCAR Ровшан Наджаф прилетел в итальянскую столицу с плотной деловой программой.

Наджаф провел переговоры с министром энергетики и окружающей среды Италии Джилберто Пикетто-Фратином и министром предприятий Адольфо Урсо. Обсуждали энергетическую безопасность, перспективы сотрудничества и одну конкретную сделку: покупку SOCAR доли в итальянской топливной компании Italiana Petroli у холдинга API. На том же приеме состоялась официальная презентация SOCAR Italia - нового офиса азербайджанской государственной нефтяной компании на итальянской земле.

Взглянем на статистику. В 2025 году Азербайджан поставил в Италию 13,1 миллиона тонн нефти на 6,7 миллиарда долларов и почти 10 миллиардов кубометров газа еще на 4,6 миллиарда. Общий товарооборот двух стран приблизился к 12 миллиардам долларов - это почти четверть всей внешней торговли Азербайджана. Италия - партнер номер один. Не в регионе, не в Европе - в мире.

По Трансадриатическому газопроводу (TAP), который заходит в Европу именно через юг Италии, с момента запуска прокачали более 54 миллиардов кубометров азербайджанского газа. Из них 45 миллиардов осели на итальянском рынке. Сегодня азербайджанский газ закрывает около 10% всех газовых потребностей страны - примерно 16% от общего объема итальянского импорта. Через итальянскую территорию азербайджанский газ идет дальше - недавно поставки начались в Германию и Австрию. Так, Рим превращается в распределительный узел каспийского газа для всей Центральной Европы.

Почему это важно именно сейчас? В январе Евросоюз окончательно закрепил запрет на российский СПГ - он вступит в силу с января 2027 года. Трубопроводный газ из России будет полностью запрещен с сентября того же года. Краткосрочные контракты на СПГ уже не работают с апреля, по трубопроводным соглашениям - дедлайн в июне. Время поджимает.

Азербайджан в этой ситуации оказался в редкой позиции: страна с уже построенной инфраструктурой, доказанной репутацией и реальными резервами для наращивания поставок. TAP сейчас прокачивает 10 миллиардов кубометров в год - но мощности трубопровода можно удвоить. С начала 2026 года на нем появились дополнительные долгосрочные слоты. Инфраструктура готовится к росту.

Ресурсная база тоже расширяется. В этом году ожидается старт добычи на глубоководной части месторождения "Азери-Чираг-Гюнешли". Проект "Шахдениз Компрессия" добавляет объемы уже сейчас. Месторождение "Абшерон" на второй фазе способно утроить производство. "Бабек" - еще один крупный актив с серьезным потенциалом. Параллельно Азербайджан наращивает возобновляемую генерацию внутри страны: чем больше внутреннего спроса закрывается "зеленой" энергией, тем больше газа высвобождается для экспорта.

Энергетическое партнерство Баку и Рима давно вышло за рамки углеводородов. Итальянская компания CESI SpA выступает консультантом Азербайджана при разработке двух стратегических проектов - энергетических коридоров "Каспий - Черное море - Европа" и "Центральная Азия - Азербайджан". Оба рассчитаны на транспортировку возобновляемой энергии и планируются к поэтапному запуску с 2032 года. Италия, таким образом, участвует и в формировании завтрашней энергетической архитектуры континента.

Приобретение доли в Italiana Petroli укладывается в ту же логику: SOCAR заходит вглубь итальянского рынка - в переработку и розничную дистрибуцию, а не только в транзит. Фактически речь идет о закреплении Азербайджана внутри европейского энергетического пространства уже на институциональном уровне.

Южный Кавказ становится одним из ключевых направлений европейской энергетической политики. И именно Азербайджан является центральным элементом этой конструкции. Южный газовый коридор, будущие "зеленые" маршруты - все это сходится в Баку. И чем глубже затягивается европейский энергетический кризис, тем очевиднее становится стратегическая ценность этого узла.