Легендарную "Победу" Самеда Вургуна спустя десятилетия вернули в Баку

Автомобиль народного поэта Самеда Вургуна, который с 1975 года хранился в гараже в непригодном для эксплуатации состоянии, спустя годы был восстановлен и доставлен в Баку.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на İTV, автомобиль был отреставрирован к 120-летнему юбилею Самеда Вургуна.

Профессор из Газаха Ильхам Пирмамедов рассказал, что вопрос о восстановлении автомобиля подняла невестка поэта Нушаба ханым:

"Я и представить не мог, что смогу сидеть в машине, которую Самед Вургун приобрел в 1950 году и пользовался ею всего пять лет. Это станет одним из самых незабываемых дней в моей жизни. Несколько лет назад невестка Самеда Вургуна, супруга Вагифа Самедоглу Нушаба ханым подняла вопрос о том, что у народного поэта когда-то был автомобиль "Победа", который остался в Грузии. После этого к процессу подключился наш посол в Грузии Фаиг Гулиев.

Выяснилось, что в 1955 году, находясь в Грузии, Самед Вургун почувствовал ухудшение здоровья и подарил автомобиль сыну своей тети. После смерти поэта этот факт долгие годы оставался вне внимания. В техническом паспорте автомобиля также указано имя Самеда Вургуна".

Отметим, что данный автомобиль будет передан центру, расположенному в ADA-корпусе Газахского филиала Учительской семинарии, где обучался поэт.