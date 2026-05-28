Сын посла Молдовы исполнил знаменитую азербайджанскую песню - ВИДЕО
Сын посла Молдовы в Азербайджане Александра Есауленко, Слава, исполнил в Шуше знаменитую песню Полада Бюльбюльоглу "Şən Azərbaycan" ("Радостный Азербайджан").
Как передает Day.Az, юноша выступил на фоне Шушинской крепости, исполнив композицию сразу на двух языках - азербайджанском и русском.
