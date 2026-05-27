В Азербайджане отмечается Гурбан байрамы.

Как передает Day.Az, согласно постановлению Кабинета министров, в этом году 27 и 28 мая определены праздничными днями.

В фетве Совета казиев Управление мусульман Кавказа говорится, что в соответствии с единогласной фетвой Совета руководителей религиозных управлений Организации тюркских государств, принятой 18 мая 2026 года, праздничным днем утверждено 27 мая. Согласно шариату, жертвоприношение может совершаться в течение трех дней, начиная с 27 мая.

27 мая в мечетях будет совершен праздничный намаз. В бакинской мечети "Аждарбей" праздничный намаз будет совершен в 08:00, в мечети "Тезепир" - в 09:00.

В фетве отмечается, что обычно для жертвоприношения предпочтение отдается барану. Однако в качестве жертвенного животного также можно выбрать козу, корову или верблюда. Каждый волен самостоятельно распоряжаться мясом жертвенного животного, однако, согласно рекомендации пророка, помощь нуждающимся больше соответствует духу религии. Обряд жертвоприношения должен проводиться в чистоте, при соблюдении высоких санитарных норм и в соответствующих местах. Согласно нормам шариата, животное, предназначенное для жертвоприношения, должно быть здоровым и пригодным для убоя. Больные, истощенные и имеющие физические недостатки животные не считаются подходящими для жертвоприношения. Жертвенное мясо в основном делится на три части: одну часть оставляют себе, вторую рекомендуется раздать малоимущим семьям, а третью - родственникам и близким в качестве подарка.

В связи с Гурбан байрамы и Днем независимости 27, 28, 29, 30 и 31 мая будут нерабочими подряд.