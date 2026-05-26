Проведение WUF13 в Азербайджане - очередной успех дальновидной политики Президента Ильхама Алиева

Проведение в Азербайджане такого авторитетного международного мероприятия, как 13-я сессия Всемирного форума городов (WUF13), стало очередным успехом дальновидной внутренней и внешней политики Президента Ильхама Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова на сегодняшнем пленарном заседании парламента.

Спикер подчеркнула, что участие в сессии рекордного количества делегатов из стран мира - до 60 тысяч человек - еще раз продемонстрировало, насколько высоким доверием пользуется Азербайджан как надежный партнер и площадка для глобального диалога.

Президент Ильхам Алиев в своем выступлении на открытии форума рассказал о проектах в сфере современного градостроительства, реализуемых в Баку и других регионах нашей страны. Глава государства особо отметил, что традиции градостроительства в Азербайджане имеют глубокие исторические корни. На протяжении веков здесь формировалась богатая городская культура, создавались уникальные памятники архитектуры. Сегодня Азербайджан, наряду с сохранением своего исторического наследия, также применяет современные стандарты устойчивого развития и передовые подходы в градостроительстве. С этой точки зрения восстановительные и созидательные работы на освобожденных от оккупации территориях имеют исключительное значение. В Карабахе и Восточном Зангезуре создаются не просто новые населенные пункты, а современная жизненная среда.

По словам Сахибы Гафаровой, знаменательным является тот факт, что 2026 год объявлен в нашей стране "Годом градостроительства и архитектуры": "Проведение Всемирного форума городов именно в такой период показывает, что вопросы градостроительства, архитектуры и устойчивого развития занимают важное место не только во внутренней повестке Азербайджана, но и в его международной деятельности".

Председатель особо отметила участие депутатов Милли Меджлиса в работе Форума: "Они приняли активное участие в панельных сессиях, а также выступили с интересными докладами в ходе дискуссий. Отмечу, что парламентское измерение устойчивого развития приобретает все большее значение. Законодательные органы играют важную роль в создании правовых основ для современного градостроительства, экологической безопасности, эффективного управления территориями и повышения качества жизни граждан", - заключила С.Гафарова.