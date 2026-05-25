PASHA Bank внедрит мультивалютные платежи для туристов

Иностранные туристы, приезжающие в Азербайджан, в ближайшем будущем смогут производить платежи в своей национальной валюте или в долларах США.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, что об этом сказал председатель Правления и главный исполнительный директор PASHA Bank Джавид Гулиев на пресс-конференции, посвященной годовым финансовым результатам банка за 2025 год.

По его словам, в настоящее время, когда граждане Азербайджана за рубежом осуществляют платежи с помощью манатных карт, им предлагается выбор оплаты в национальной валюте той страны, а также в манатах или долларах США.

"Мы сейчас пытаемся применить тот же подход и в Азербайджане. А именно: туристы из ОАЭ, США, Великобритании или стран Азии при оплате в отелях, ресторанах и других туристических объектах Азербайджана через терминалы PASHA Bank получат возможность оплаты не только в манатах, но и в национальной валюте своей страны или в долларах США", - заявил Дж. Гулиев.