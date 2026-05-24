В Армении арестовали оппозиционера Теваняна
В Армении суд арестовал оппозиционера Андраника Теваняна на два месяца.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщил его адвокат Арам Орбелян.
Теванян - второй номер списка партии "Процветающая Армения" и глава партии "Мать Армения". Орбелян сообщил, что суд разрешил Теваняну участие в избирательных процессах через представителей.
По словам адвоката, защита планирует опротестовать решение об аресте политика.
Следственный комитет Армении ранее сообщил о возбуждении в отношении Теваняна уголовного производства по статьям о государственной измене и шпионаже, а также о предполагаемом разглашении сведений с закрытого заседания парламента 2024 года.
