Тяжелое ДТП в Масазыре, спасатели вызволили пострадавшего

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям Азербайджана поступила информация о дорожно-транспортном происшествии в поселке Масазыр Абшеронского района, а также о том, что гражданин оказался зажатым в автомобиле.

Как сообщили Day.Az в МЧС, в связи с поступившим сообщением на место происшествия незамедлительно были направлены спасатели Специальной службы спасения особого риска министерства.

При оценке оперативной обстановки на месте было установлено, что ДТП произошло с участием легковых автомобилей марок "ВАЗ-2106" и "Chevrolet", а пассажир автомобиля "VAZ-2106" оказался зажат в деформированном транспортном средстве.

Спасатели с помощью специальных средств деблокировали зажатого в автомобиле пассажира - Ашрафа Махира оглы Наджафова 2000 года рождения - и передали его бригаде скорой медицинской помощи.

По факту происшествия соответствующими органами проводится расследование.