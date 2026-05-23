Число погибших увеличилось до 82 человек после взрыва газа в угольной шахте в провинции Шаньси, передает Day.Az со ссылкой на агентство Xinhua.

Как уточняет Центральное телевидение Китая, еще девять человек числятся пропавшими без вести.

Отмечается, что лица, ответственные за инцидент, "взяты под контроль" в соответствии с законом, спасательные работы еще продолжаются.

Других подробностей не приводится.

Ранее агентство сообщило о восьми погибших и 38 заблокированных под землей шахтерах.

По данным агентства, инцидент произошел 22 мая примерно в 19:29 по местному времени (15:29 по бакинскому времени) на шахте "Люшэньюй" компании Tongzhou Group в уезде Циньюань (городской округ Чанчжи). Ранее поступала информация о более чем 50 погибших.