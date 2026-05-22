Ичеришехер может стать первым в мире "умным заповедником"

Ичеришехер может стать первым в мире историческим заповедником, где концепция "умного города" будет реализована в формате "умного заповедника" (Smart Qoruq).

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал председатель правления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичеришехер" Руфат Махмуд в ходе панельной дискуссии на тему "Цифровая трансформация исторических городов: умное наследие, управление на основе данных и инклюзивное городское будущее", прощедщего в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13).

По его словам, концепция предусматривает объединение наследия, местного сообщества и современных технологий в единую систему управления историческим городом.

Махмуд отметил, что в рамках проекта уже внедряются цифровые сервисы для туристов и жителей. В частности, мобильное приложение предоставляет информацию обо всех музеях, гостиницах и ресторанах Ичеришехер, а также обеспечивает навигацию по историческим улицам.

"Даже люди, проживающие в Ичеришехер, иногда могут потеряться в узких улицах, однако благодаря встроенной навигации эта проблема решается", - сказал он.

Глава администрации также подчеркнул, что особое внимание уделяется вопросам транспорта и парковки. По его словам, движение транспорта в исторических городах должно быть ограниченным, но полностью запрещать его нельзя, поскольку это влияет на качество жизни местных жителей.

Махмуд сообщил, что администрация Ичеришехер подписала меморандум с одним из банков Азербайджана о стратегическом сотрудничестве в рамках концепции "умного заповедника". Соглашение предусматривает интеграцию цифровых и банковских сервисов для туристов и посетителей.

Он отметил, что в дальнейшем планируется полная цифровизация услуг, а также внедрение цифровых решений в сфере охраны памятников и культурного наследия.

По словам Махмуда, представители UN-Habitat и международные эксперты уже назвали этот подход инновационным.

"Возможно, это станет первым умным заповедником в мире, и мы этим гордимся", - подчеркнул он.

Махмуд добавил, что иностранные гости и участники WUF13 высоко оценили внимание и заботу, оказываемые Ичеришехер со стороны администрации и правительства Азербайджана.

Отметим, что сегодня в Баку проходит заключительный день WUF13.

В первый день форума состоялись встреча министров, посвященная Новой программе развития городов, министерский круглый стол, ассамблеи женщин и гражданского общества, бизнес-сессии и дискуссии по вопросам городского благополучия. В рамках форума также прошла церемония поднятия флагов ООН и Азербайджана.

Второй день форума ознаменовался впервые организованным Саммитом лидеров. В этот день состоялись дискуссии высокого уровня, посвященные глобальному жилищному кризису, урбанизационной политике и устойчивости городов. Также в рамках WUF13 состоялось открытие павильона города Мехико, который был представлен как важная платформа для расширения сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовки к WUF14.

Третий день WUF13 также запомнился обширной программой мероприятий. В этот день прошли обсуждения по таким темам, как глобальный жилищный кризис, формирование безопасных и инклюзивных городов, климатическая устойчивость, искусственный интеллект и городское управление, "зеленая" урбанизация, социальное равенство и устойчивый транспорт.

Одним из наиболее ярких событий третьего дня стало подписание меморандума о побратимстве между азербайджанским городом Шуша и турецким городом Трабзон.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления.

В пятый день форума продолжились обсуждения глобального жилищного кризиса, формирования безопасных и инклюзивных городов, устойчивости к климатическим изменениям, применения искусственного интеллекта в городском управлении, "зеленой" урбанизации и социального равенства.

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА.

Также впервые в истории WUF по инициативе Азербайджана состоялся "Форум НПО WUF13: Глобальное партнерство и принятие решений" (WUF13 NGO Forum).

Форум WUF13, посвященный теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и населённые пункты", объединил правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в сфере устойчивого городского развития. Для участия в форуме зарегистрировались более 40 тысяч человек из 182 стран мира.