Президент Республики Корея направил поздравительное письмо Президенту Ильхаму Алиеву

Президент Республики Корея Ли Чжэ Мён направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву по случаю Дня независимости.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в письме говорится:

"Ваше превосходительство.

От имени Правительства и народа Республики Корея рад выразить Вам и Вашему народу искренние поздравления по случаю Дня независимости Азербайджанской Республики.

Считаю чрезвычайно важным дальнейшее развитие сотрудничества между Кореей и Азербайджаном, основанного на непоколебимой дружбе и глубоком доверии.

Надеюсь, что дружеские отношения между нашими странами будут и дальше укрепляться, а горизонты нашего сотрудничества расширятся благодаря тесному взаимодействию в различных областях.

Ваше превосходительство, пользуясь случаем, желаю Вам крепкого здоровья, Азербайджанской Республике - дальнейшего прогресса и процветания, Вашему народу - счастья".