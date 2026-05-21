В Баку проходит пятый день WUF13

В Баку проходит пятый день 13-й сессии Всемирного форума городов (WUF13), организованной совместно Программой ООН по населенным пунктам и правительством Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сегодняшняя программа форума посвящена таким темам, как жилищная политика, посткризисное восстановление городов, механизмы финансирования, урбанизация, участие молодежи в городском развитии, устойчивый туризм и роль гражданского общества.

В рамках пятого дня пройдут диалоги, круглые столы и специальные сессии по темам: "Жилье в центре восстановления и реконструкции после кризисов", "Новый подход к финансированию жилья", "Академия", "Дети и молодежь", "Инклюзивная устойчивость городов в малых островных развивающихся государствах, голубая экономика и устойчивый туризм", "Африканский пакт о доступном жилье - специальная сессия для инвесторов", "Профессионалы", "Гражданское общество" и заключительная сессия.

На заседаниях будут обсуждаться такие вопросы, как расширение доступа к жилью, восстановление городов после кризисов и конфликтов, внедрение устойчивых финансовых инструментов, вовлечение молодежи в процессы принятия решений и повышение устойчивости городов к изменению климата.

Четвертый день WUF13 был отмечен обширной программой мероприятий, посвященных темам урбанизации, изменения климата, инклюзивного городского развития, жилищной политики и устойчивого управления. В этот день были организованы заседания по темам: "Преобразование неформальных поселений и трущоб", "Взаимосвязь климата и жилья", "Голоса из городов: Городской форум СПЕКА", "Жилищный опыт Азербайджана", "Города как игровые площадки", "Переосмысление культурного наследия и инклюзивная городская регенерация", "Чистый воздух", "Лица с ограниченными возможностями", "Парламентарии", "Развитие управления отходами в соответствии с принципами циркулярной экономики" и "Развитие городского климатического наследия".

Одним из важных событий Форума городов Специальной программы ООН для экономик Центральной Азии (СПЕКА), состоявшегося в четвертый день, стало объявление об официальном присоединении Алматы к "Декларации о намерениях по созданию Форума "Умные города, устойчивые к изменению климата" СПЕКА. Этот шаг был оценен как значимое событие с точки зрения расширения сотрудничества в области устойчивого к изменению климата и инновационного городского развития в регионе СПЕКА.

Третий день форума был отмечен дискуссиями по глобальному жилищному кризису, формированию безопасных и инклюзивных городов, климатической устойчивости, искусственному интеллекту и городскому управлению, "зеленой" урбанизации, социальному равенству и устойчивому транспорту. В этот день был подписан меморандум о побратимстве между городом Шуша в Азербайджане и городом Трабзон в Турции. Документ подписали Айдын Каримов, Специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе, и Ахмет Метин Генч, Председатель муниципалитета Трабзона.

Первые два дня форума включали в себя министерскую встречу по Новой городской повестке дня, саммит лидеров, собрания женщин и гражданского общества, деловые сессии, дискуссии высокого уровня по вопросам благополучия городов и глобального жилищного кризиса. Одновременно с этим в рамках WUF13 состоялось открытие павильона в Мехико, и эта платформа была оценена как важный шаг в расширении сотрудничества с латиноамериканским регионом и подготовке к следующим форумам.

WUF13, в котором зарегистрировались более 40 000 участников из 182 стран, продлится до 22 мая. Форум, посвященный теме "Жилье для всех: безопасные и устойчивые города и поселения", объединяет правительства, международные организации, экспертов и представителей гражданского общества для укрепления глобального сотрудничества в области устойчивого городского развития.