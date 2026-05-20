Ереван отказался играть в швейцарский спектакль о Карабахе

Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Политика - ремесло весьма жестокое. Она не терпит красивых жестов. Не прощает сентиментальных порывов. Она требует от тех, кто осмелился взять власть, одного: точных, холодных, часто невыносимо болезненных решений. Все остальное - театр для толпы.

Никол Пашинян, которого продажная армянская оппозиция вот уже долгие годы с поистине сектантским упоением и религиозным исступлением не устает клеймить предателем, совершил то, что в одно мгновение взорвало и без того раскаленную до предела атмосферу в Ереване. За считанные недели до парламентских выборов 7 июня его правительство официально присоединилось к позиции Азербайджана и уведомило Министерство иностранных дел Швейцарии: любая мирная инициатива по бывшему "Нагорному Карабаху" нежелательна.

Реакция последовала мгновенно - истеричная, визгливая, яростная, хоровая, почти рефлекторная. И именно в этой реакции, в ее автоматизме, в ее готовности вновь и вновь повторять одни и те же слова-заклинания, открывается куда больше, чем в самом решении Пашиняна. Она обнажает не столько его, сколько тех, кто его осуждает. Их имманентную неспособность или нежелание признать, что политика иногда требует выбирать не между хорошим и плохим, а между плохим и еще худшим. И что человек, который это понимает, почти всегда будет казаться предателем тем, кто продолжает жить витийствующими иллюзиями.

Так что же именно предлагает швейцарская инициатива? Резолюция 24.4259, принятая парламентом Швейцарии в марте 2025 года, обязывает Федеральный совет созвать международный мирный форум между Азербайджаном и представителями армян, покинувших Карабах в сентябре 2023 года. Цель - якобы "обсуждение безопасного и коллективного возвращения". Звучит так себе.

Азербайджан восстановил конституционный контроль над Карабахом - территорией, признанной международным сообществом его неотъемлемой частью всеми резолюциями Совета Безопасности ООН: №№ 822, 853, 874 и 884, принятыми еще в 1993 году. Тридцать лет эти резолюции лежали на полке - пока Баку сам не вернул их в жизнь силой оружия. Военная операция сентября 2023 года длилась ровно 24 часа. За ней стояли не только армия и политическая воля Президента Азербайджана Ильхама Алиева, но и три десятилетия безрезультатных переговоров под эгидой Минской группы ОБСЕ - механизма, который за тридцать лет своего существования не произвел ни единого обязывающего решения, зато исправно производил протоколы, коммюнике и атмосферу управляемой неопределенности.

Пашинян это понимает. Именно поэтому его позиция - не предательство, а трезвость. Армения признала Карабах частью Азербайджана еще в Гранадской декларации октября 2023 года. Мирный договор между двумя странами находится в финальной стадии согласования. В этой логике поддержка форума, который по своей сути ставит под сомнение суверенитет Азербайджана над его собственной территорией, - политическое самоубийство для армянского премьера, выстраивающего нормализацию с Баку.

Оппозиция - от Республиканской партии политического хорька Сержа Саргсяна до блока "Армения" маразматика Роберта Кочаряна с отвратным Армянской революционной федерацией ("Дашнакцутюн") - в один голос поддержала швейцарскую инициативу. Какова цена этой поддержки? Саргсян правил Арменией, когда Карабах был оккупирован - и именно при нем статус-кво превратился в трясину, затягивавшую Ереван в изоляцию и военную отсталость. АРФ десятилетиями культивировала мифологию "арцаха", делая из нее политический капитал - и именно этот капитал испарился 19-20 сентября 2023 года. Теперь те же политические силы поддерживают инициативу швейцарцев - не потому что верят в ее реализацию, а потому что она дает им трибуну накануне выборов.

Доктор Джоэл Вельдкамп - очередной политический гном из Международной христианской солидарности заявил, что "никакое возражение иностранного правительства не освобождает Федеральный совет Швейцарии от обязанности действовать". Позволим себе не согласиться. Форум, организованный без согласия суверенного государства - Азербайджана - на территории которого речь идет о "возвращении", юридически и дипломатически бессмысленен. Это не мирная инициатива. Это театр абсурда, а если точнее - балаган.

Вспомним прецедент. В 1974 году Турция провела военную операцию на Кипре. С тех пор на острове существуют две реальности. Несмотря на десятки резолюций ООН, форумов, переговоров и инициатив - ни одна греческая семья не вернулась на север коллективно и безопасно в рамках международного форума. Потому что суверенитет - это не дискуссионный клуб. Карабахский сценарий фундаментально отличается тем, что Азербайджан, в отличие от кипрской ситуации, готов к индивидуальному возвращению армян - на условиях азербайджанского гражданства и законов. Это не риторика: Президент Ильхам Алиев неоднократно заявлял об этом публично, в том числе на ранее мюнхенских, брюссельских и пражских переговорных площадках.

Теперь - о цифрах. По данным Управления ООН по координации гуманитарных вопросов, за первые месяцы после сентября 2023 года Карабах покинули около 100 000 человек. Цифра в "150 000", которую использует CSI, - округленная и спорная. Важнее другое: среди уехавших нет ни одного человека, кто был бы выслан азербайджанской армией принудительно в ходе военной операции. Это зафиксировано даже в докладах структур ООН. Уход был целиком и полностью добровольным, массовым и стремительным - но он был результатом решения самого руководства террористической хунты, объявившего о самороспуске.

Распад Минской группы ОБСЕ - о котором говорится в материалах CSI как о "вакууме" - на самом деле есть не "катастрофа", а хирургически точное завершение устаревшей архитектуры. Баку добивался ее роспуска как предварительного условия для Вашингтонской декларации от 8 августа 2025 года - и добился. Это не прихоть. За тридцать лет существования Минской группы не было подписано ни одного мирного соглашения. Ноль. Группа превратилась в механизм консервации конфликта под дипломатическим соусом. Ее ликвидация открывает путь к двусторонней нормализации - той самой, которую Пашинян строит с Баку, невзирая на внутреннее давление.

Показательна и география поддержки швейцарской инициативы. Ее активно продвигают организации, в названиях которых фигурирует слово "христианский" - и это не случайность. Мертвая фраза "Нагорный Карабах" давно превращена в нарратив цивилизационного противостояния: для них "христианский Запад против тюркско-исламского мира". Эта рамка политически удобна, но исторически лжива. Армянское христианское наследие Карабаха не уничтожается системно - Азербайджан официально взял на себя обязательства по сохранению памятников, что зафиксировано в ряде международных заявлений.

Но вернемся к самому интересному. Никол Пашинян, которого его оппоненты называют "агентом Баку" и "могильщиком арцаха", сделал именно то, что делает адекватный, реалистичный государственный деятель: он не поддержал иллюзию, которая может очень дорого обойтись его стране накануне финального мирного договора. Ереван и Баку слишком близки к подписанию - и любой шаг, интерпретируемый азербайджанской стороной как ревизия достигнутых договоренностей, способен обрушить переговорный процесс.

Парламентский комитет из 19 швейцарских депутатов, сформированный 26 мая 2025 года в Берне, полон решимости. Федеральный совет будет под давлением. Но даже если форум состоится - без Баку он останется политическим перформансом. Азербайджан не сядет за стол, который конструируется в обход его свободы, суверенитета, и да - международного права. Суверенитет - не тема для обсуждения. Это аксиома.

Армения стоит перед цивилизационным выбором: строить будущее с соседом или заново разыгрывать карту прошлого ради электоральных очков. Пашинян - при всех его противоречиях, при всем груза поражений - выбирает будущее. Его оппоненты, поддерживающие швейцарскую инициативу, выбирают политическую риторику, которая согревает душу, но не строит дороги, не открывает границы и не возвращает экономике дыхание. История знает немало лидеров, которых называли предателями при жизни и признавали прагматиками после. Де Голль отдал Алжир. Бегин подписал мир с Египтом. Садат поехал в Иерусалим. Каждый из них рисковал всем и каждый оказался прав.

Никол Пашинян рискует своей политической карьерой ради мира, который его страна не может себе позволить не заключить.

Это вовсе не слабость.

Это, возможно, единственный вид мужества, на который сегодня способна армянская политика.