В Телеграм-канале "Бакинский Бурила" размещена публикация о заявлениях Роберта Кочаряна.

Day.Az представляет публикацию:

Роберт Кочарян заявил, что в своей жизни не сделал ни одного шага, о котором ему было бы стыдно рассказать детям и внукам.

В самом деле, чему там стыдиться? Годы жесткого закручивания гаек и зачистки оппозиционного поля в этой логике - не узурпация, а "укрепление государственной вертикали". Тотальная коррупция, при которой президентский клан стремительно богател, пока вся страна затягивала пояса, - не грабеж, а законная рента за управление. А суды, штамповавшие нужные вердикты по первому щелчку из канцелярии главы государства, - и вовсе не произвол, а эффективный политический менеджмент высшей пробы.

Однако там, где общество видит растоптанный закон и трагедию, для Кочаряна - лишь грамотно отлаженный механизм. Даже кровь на асфальте, расстрелы и насилие легко списываются им в графу "издержек производства". Для него это не преступления, а суровая, лишенная эмоций проза большой игры.

И в этой игре, чтобы чувствовать стыд, нужно иметь хотя бы зачатки совести. Но у бывшего диктатора этот орган атрофирован за ненадобностью. Совесть Кочаряна до сих пор лежит в идеальной заводской упаковке - девственно чистая, нераспечатанная, не тронутая реальностью. Увы, за всю долгую политическую карьеру она ему ни разу не пригодилась...