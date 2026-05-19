Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту до 13 км - ВИДЕО

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту до 13 километров. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Пепловый шлейф распространился в сторону Камчатского залива, однако часть выбросов осела в населённых пунктах, так в поселке Майский. Толщина пеплопада местами достигла трёх миллиметров.