Вулкан на Камчатке выбросил пепел на высоту до 13 км

Вулкан Безымянный на Камчатке выбросил пепел на высоту до 13 километров.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Пепловый шлейф распространился в сторону Камчатского залива, однако часть выбросов осела в населённых пунктах, так в поселке Майский. Толщина пеплопада местами достигла трёх миллиметров.