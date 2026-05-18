Премьер-министр Грузии прибыл с визитом в Азербайджан

Премьер-министр Ираклий Кобахидзе прибыл 18 мая в Азербайджанскую Республику для участия в 13-й сессии Всемирного форума городов ООН (WUF13). Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в Международный аэропорт Гейдар Алиев гостя встретили министр здравоохранения Теймур Мусаев и другие официальные лица.