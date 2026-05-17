Жилье остается ключевым фактором сокращения неравенства в городах

Жилье остается одним из ключевых факторов, определяющих, способствует ли урбанизация сокращению неравенства или, напротив, усиливает социальную изоляцию.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила исполнительный директор UN-Habitat Анаклаудия Россбах в ходе панельной сессии "Жилье для городского процветания и возможностей для всех" в рамках WUF13.

По ее словам, жилье - это не только "крыша и четыре стены", но и фактор, напрямую влияющий на доступ к рабочим местам, образованию, здравоохранению, безопасности и социальной интеграции.

"Когда жилищные системы не обеспечивают доступных решений, бедность и социальная изоляция становятся еще сложнее преодолимыми, а неравенство закрепляется на поколения вперед", - отметила Россбах.

Она подчеркнула, что почти три миллиарда человек в мире продолжают сталкиваться с проблемой ненадлежащих жилищных условий, включая более миллиарда человек, проживающих в неформальных поселениях, и свыше 300 миллионов бездомных.

Россбах отметила, что города все сильнее испытывают давление со стороны климатических изменений, вынужденного переселения населения, роста стоимости земли и углубляющегося неравенства, что требует более сильного государственного управления, долгосрочного планирования и эффективного регулирования в жилищной сфере.

"Новая программа развития городов еще десять лет назад признала, что земля и жилье не могут рассматриваться исключительно как товар. Они выполняют социальную и экологическую функции и должны служить общественным интересам", - сказала она.

Глава UN-Habitat подчеркнула, что достижение инклюзивных, устойчивых и низкоуглеродных городов невозможно без укрепления жилищных систем, расширения социального жилья, модернизации неформальных поселений, улучшения доступа к земле и базовым услугам, а также мобилизации устойчивого финансирования.