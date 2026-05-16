В двух поселках Баку временно не будет света

17 мая на подстанции 110/35/6 кВ "ETK-4", расположенной на территории Управления по энергоснабжению и продаже электроэнергии Баладжары, будут проведены реконструкция, ремонтные и профилактические работы во втором распределительном устройстве.

Как сообщает Day.Az, об этом распространило информацию "Азеришыг".

В связи с проводимыми работами 17 мая с 01:00 до 04:00 будет ограничена подача электроэнергии в поселке Бинагади и расположенных рядом новых жилых массивах, в поселке Баладжары на улицах Мамедоглулар, М. Асланова, 10 Мая, а также на части территории, известной как дорога ДСК.

После завершения работ указанные территории будут обеспечены более качественным электроснабжением.