OpenAI хочет подать в суд на Apple из-за «напряженного» партнерства

OpenAI рассматривает возможность судебного разбирательства с Apple из-за сотрудничества по интеграции ChatGPT в Siri и другие сервисы компании.

Партнерство между компаниями было заключено в 2024 году. В рамках соглашения ChatGPT интегрировали в Siri, Image Playground и другие функции iOS, iPadOS и macOS. Пользователи устройств Apple также получили возможность оформлять подписку на ChatGPT через приложение "Настройки", при этом Apple получает часть выручки.

По данным Bloomberg, в OpenAI рассчитывали на более глубокую интеграцию ChatGPT в экосистему Apple и более заметное присутствие сервиса внутри Siri. В компании также считают, что Apple недостаточно активно продвигала интеграцию, из-за чего многие пользователи просто не знают о возможностях ChatGPT на iPhone, iPad и Mac.

Источники утверждают, что OpenAI ожидала получать миллиарды долларов ежегодно за счет подписок, однако эти прогнозы не оправдались. В компании полагают, что Apple изначально представляла сотрудничество как сделку, сопоставимую по масштабу с многомиллиардным соглашением с Google по поисковой системе Safari.

Дополнительное недовольство OpenAI вызвала закрытая корпоративная культура Apple. По словам одного из руководителей OpenAI, компания до последнего не знала, как именно ChatGPT будет интегрирован в устройства Apple. Он назвал сотрудничество "провалом" и заявил, что OpenAI выполнила свою часть работы, тогда как Apple "даже не предприняла честной попытки".

Сейчас пользователям Siri необходимо отдельно упоминать ChatGPT в запросах, чтобы получить ответ от ИИ OpenAI, а сами ответы внутри интерфейса Siri содержат меньше информации по сравнению с приложением ChatGPT.

По информации Bloomberg, попытки OpenAI пересмотреть условия соглашения зашли в тупик. В компании рассматривают различные варианты действий, включая отправку Apple официального уведомления о возможном нарушении контракта, хотя OpenAI по-прежнему надеется урегулировать ситуацию без суда.