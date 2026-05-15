Президент Ильхам Алиев: В рамках WUF13 будет организован диалог высокого уровня Организации тюркских государств по градостроительству
В ближайшие дни в Баку в рамках 13-й сессии Всемирного форума городов ООН будет организован диалог высокого уровня Организации тюркских государств по градостроительству.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев в выступлении на неформальном Саммите глав государств Организации тюркских государств, проходящем в казахстанском городе Туркестане.
