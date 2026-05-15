Тайные стены древнего города: путешествие в Нарынгалу

Шамкир является одним из самых любимых мест как местных, так и иностранных туристов, особенно тех, кто идет по следам древних цивилизаций. Древний город Шамкир, несущий многовековую историю района в наши дни, словно на машине времени переносит посетителей на столетия назад. Каждый, кто ступает сюда, слышит шепот древних стен и, оказываясь лицом к лицу с прошлым, открывает для себя глубокие пласты истории.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, расположенная на левом берегу Шамкирчая, на высоте 8,5 метра над окружающей территорией, Нарынгала была стратегической зоной древнего Шамкира, важнейшим административным и оборонительным центром города. Толстые стены, башни и прочная оборонительная система этого величественного укрепления, охватывающего территорию около 1 гектара, и сегодня сохраняют мощь и величие древнего города. Тот факт, что в некоторых частях высота стен достигает 7,5 метра, а толщина - почти 4 метров, придает этой крепости еще более грандиозный вид.

Археологические раскопки, проведенные на территории Нарынгалы, выявили следы некогда кипевшей здесь жизни. Монументальные постройки IX-X веков, дворы с колоннами, многочисленные комнаты, пекарни и бытовые помещения показывают, насколько богатой была жизнь древнего города. Этот комплекс площадью 2000 кв. метров словно напоминает живой макет города эпохи Средневековья. Прогуливаясь здесь, человек ощущает себя вернувшимся как будто на сотни лет назад.

Постройки, расположенные вдоль двух параллельных улиц в северо-западном секторе крепости, остатки аптеки, комнаты военных и следы темницы доказывают, что эта территория была не только оборонительной крепостью, но и важным административным и общественным центром. Обнаруженные здесь тендирные, очаги и остатки кухонь повествуют о повседневной жизни жителей древнего города.

Одной из самых интересных особенностей Нарынгалы являются древние инженерные сооружения. Узкий коридор, созданный между крепостными стенами, дренажная система и гидротехническое сооружение типа овдан, относящееся к периоду Сельджуков, свидетельствуют о развитой инфраструктуре города. Ступенчатые водные сооружения, система вентиляции и инженерные решения по водоснабжению показывают, что древний Шамкир был одним из передовых городов своего времени.

Обнаруженные в ходе раскопок керамические сосуды, предметы быта, монеты и остатки строений подтверждают, что эта территория когда-то была важным торговым и культурным центром. Сегодня - это одно из самых популярных мест среди любителей истории, фотографов и путешественников.