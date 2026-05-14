Apple неожиданно вступилась за Android

Apple раскритиковала инициативу Европейской комиссии, которая может обязать Google открыть Android для сторонних ИИ-сервисов.

Как передает Day.Az, об этом сообщает 9to5Mac со ссылкой на официальное письмо компании европейским регуляторам.

В конце апреля Еврокомиссия предложила ряд мер для приведения деятельности Google в соответствие с требованиями Digital Markets Act. Среди инициатив - предоставление сторонним ИИ-платформам доступа к системным функциям Android, чтобы они могли взаимодействовать с установленными приложениями, включая отправку писем, обмен фотографиями и оформление заказов через внешние сервисы.

Заместитель председателя Еврокомиссии по вопросам конкуренции Тереза Рибера заявила, что новые меры должны расширить возможности выбора для пользователей Android и усилить конкуренцию среди ИИ-платформ.

Тем не менее против предложений выступили как Google, так и Apple. Ранее в Google заявили, что инициатива Еврокомиссии может негативно повлиять на безопасность системы и защиту пользовательских данных.

В Apple также выразили обеспокоенность возможными последствиями. В компании считают, что реализация подобных требований может создать серьезные риски для конфиденциальности, стабильности устройств и безопасности персональных данных. Особое внимание в Apple обратили на стремительное развитие искусственного интеллекта, потенциальные угрозы которого пока остаются недостаточно предсказуемыми.

Кроме того, в письме компания раскритиковала сам подход европейских регуляторов, отметив, что Еврокомиссия фактически пытается в короткие сроки изменить архитектуру Android, несмотря на многолетнюю работу Google над развитием платформы.