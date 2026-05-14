В Азербайджане предупредили о новой схеме кибермошенничества - ФОТО
Служба электронной безопасности Азербайджана предупредила граждан о попытках кибермошенничества.
Как сообщили Day.Az в ведомстве, в последнее время в социальных сетях фиксируется использование некоторых интернет-страниц в фишинговых целях. Они рекламируются под предлогом "оплаты штрафов", "скидки на штраф", "погашения задолженности" и с аналогичным содержанием.
Отмечается, что в ходе мониторингов было установлено: ряд поддельных интернет-ресурсов, имитируя официальные государственные платформы, пытаются завладеть данными банковских карт пользователей и другой персональной информацией.
Служба электронной безопасности рекомендует гражданам не доверять подозрительной рекламе в соцсетях, не совершать платежи через неизвестные ссылки, не передавать третьим лицам данные банковских карт, CVV/CVC-коды и коды подтверждения, а также проводить платежи только через официальные государственные информационные системы. Кроме того, гражданам советуют внимательно проверять доменные адреса сайтов.
В случае столкновения с фактами кибермошенничества гражданам рекомендуется сообщать об этом в соответствующие органы.
