В Азербайджане предупредили о новой схеме кибермошенничества

Служба электронной безопасности Азербайджана предупредила граждан о попытках кибермошенничества.

Как сообщили Day.Az в ведомстве, в последнее время в социальных сетях фиксируется использование некоторых интернет-страниц в фишинговых целях. Они рекламируются под предлогом "оплаты штрафов", "скидки на штраф", "погашения задолженности" и с аналогичным содержанием.

Отмечается, что в ходе мониторингов было установлено: ряд поддельных интернет-ресурсов, имитируя официальные государственные платформы, пытаются завладеть данными банковских карт пользователей и другой персональной информацией.

Служба электронной безопасности рекомендует гражданам не доверять подозрительной рекламе в соцсетях, не совершать платежи через неизвестные ссылки, не передавать третьим лицам данные банковских карт, CVV/CVC-коды и коды подтверждения, а также проводить платежи только через официальные государственные информационные системы. Кроме того, гражданам советуют внимательно проверять доменные адреса сайтов.

В случае столкновения с фактами кибермошенничества гражданам рекомендуется сообщать об этом в соответствующие органы.