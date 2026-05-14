Сеть Глобального Юга признана ООН образцовой платформой эффективных решений

Сеть Глобального Юга признана Управлением ООН по сотрудничеству Юг-Юг как образцовая платформа эффективных решений.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель правления Национального форума неправительственных организаций Рамиль Искендерли в ходе выступления на I Генеральной ассамблеи Платформы неправительственных организаций Глобального Юга, проходящей в рамках "Бакинской недели градостроительства".

"Это является ярким свидетельством растущего международного внимания и доверия. В то же время этот успех напрямую отражает 17-ю цель устойчивого развития - философию глобального партнерства", - отметил он.

Р. Искендерли сказал, что сеть Глобального Юга рассматривается как одно из важных и устойчивых наследий гражданского общества. Сеть уже признана международными организациями и авторитетными центрами: "Мы приняли участие во многих глобальных и региональных мероприятиях в таких городах, как Лондон, Бонн, Найроби, Аддис-Абеба и, наконец, Баку, где делились своим опытом".

По словам Рамиля Искендерли, опыт Агентства государственной поддержки неправительственных организаций в стимулировании местных НПО к международному сотрудничеству является прочной основой для будущей деятельности. Финансовая поддержка сотрудничества Глобального Юга является важным сигналом на будущее.