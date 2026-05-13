Прошел научный семинар, посвященный автору бессмертных песен Гамбару Гусейнли

В Азербайджанской государственной детской филармонии состоялся научный семинар под названием "Автор бессмертных песен - Гамбар Гусейнли - 110", посвящённый 110-летию со дня рождения видного композитора, заслуженного деятеля искусств Гамбара Гусейнли (1916-1961), сообщает Day.Az.

Основной целью семинара стало глубокое изучение творческого наследия композитора, исследование его произведений и научная оценка его роли в истории национальной музыки.

За свою короткую жизнь Гамбар Гусейнли создал более 300 произведений. Он сыграл важную роль в развитии азербайджанской музыки, написав оперы, песни, романсы, пьесы для фортепиано, а также музыку к театральным постановкам. Особое место среди его произведений занимают детские песни, отличающиеся своеобразием музыкального языка. Песня "Джуджалярим" (Цыплята) обрела большую популярность еще при его жизни. Песня, слова которой были переведены на более чем сто языков народов мира, стала настоящей жемчужиной искусства и прославила Азербайджан во всём мире.

Научный семинар, посвящённый творчеству композитора, открыла директор Азербайджанской государственной детской филармонии, лауреат международных конкурсов Саида Тагизаде. Приветствуя гостей, она подчеркнула, что очень рада проведению данного научного семинара именно в стенах Детской филармонии. Затем заведующая научно-исследовательской лабораторией "Исследование азербайджанской профессиональной музыки устной традиции и её новых направлений: органология и акустика" Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли, доктор философии по искусствоведению, доцент Нурида Исмаилзаде рассказала как о творчестве композитора, так и о работе лаборатории.

Докладчик семинара, главный научный сотрудник лаборатории, доктор философии по искусствоведению, заслуженный работник культуры Саадат Тахмиразгызы всесторонне осветила творчество композитора, представив его творческий путь, музыкальный стиль и художественный мир, а также выступила с интересными научными фактами и анализом.

На семинаре также выступили доктор педагогических наук, профессор, академик Видади Халилов, поделившийся воспоминаниями о композиторе; директор Центральной школы искусств имени Гара Гараева, доктор философии по искусствоведению Кенуль Гусейнова, рассказавшая о творческом наследии композитора; а также Рауф Гусейнли, представивший новое издание сборника произведений Гамбара Гусейнли.

В рамках семинара солистка Азербайджанской государственной детской филармонии Мелекханым Аскерова (педагоги Гёнча Мехдиева, Эльбрус Нифталиев), Мирнофал Гасанов, ученицы вокального класса Аян Байрамлы, Дильбар Рафи, Марьям Асланзаде (педагог Лейла Асланова), детский хор "Шамс" (художественный руководитель Лейла Мурадзаде), а также учащиеся Центральной школы искусств имени Гара Гараева Тарана Алиева и Нилай Гулузаде исполнили известные и любимые всеми песни композитора.