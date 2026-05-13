Новоназначенный посол Азербайджана в Болгарии вручил верительные грамоты Президенту этой страны

Посол Азербайджана в Болгарии Эльмар Мамедов вручил свои верительные грамоты Президенту этой страны Илиане Йотовой.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, на церемонии вручения верительных грамот Эльмар Мамедов передал Президенту Болгарии приветствия и наилучшие пожелания Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева.

Дипломат отметил, что для него большая честь начать дипломатическую деятельность в Болгарии и заявил о своей приверженности дальнейшему укреплению дружественных отношений и стратегического партнерства между двумя странами.

На встрече, состоявшейся после вручения верительных грамот, Президент И. Йотова высоко оценила успешное развитие сотрудничества между двумя государствами.

Стороны еще раз подтвердили стратегическое партнерство, установленное между Азербайджанской Республикой и Республикой Болгария в 2015 году, и подчеркнули важность дальнейшего укрепления взаимодействия в различных сферах двусторонней повестки.