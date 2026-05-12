"ПСЖ" готов заплатить более 150 млн евро за Хулиана Альвареса
"ПСЖ" ведет переговоры с мадридским "Атлетико" по трансферу нападающего Хулиана Альвареса. Французский клуб готов заплатить за 26-летнего форварда более 150 млн евро (около 299,8 млн манатов).
Об этом сообщает El Chiringuito.
Альварес выступает в составе "Атлетико" с лета 2024 года. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых забил 20 голов и отдал девять результативных передач.
Действующее трудовое соглашение Альвареса с "Атлетико" рассчитано до лета 2030 года. По информации Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 90 млн евро.
