Генсек ООН призвал разблокировать Ормузский пролив

Блокировка Ормузского пролива привела к резкому росту цен на энергоносители и удобрения, поэтому пролив необходимо полностью открыть без ограничений. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на пресс-конференции в Найроби, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы наблюдаем резкий рост цен из-за блокировки Ормузского пролива, и именно поэтому считаем абсолютно необходимым открыть его полностью и без ограничений. Мы призвали обе стороны сделать это. Это единственный способ вернуть цены на энергоносители и удобрения к уровням, которые были до войны, и это жизненно важно для таких стран, как Кения", - сказал Гутерриш.

По словам генсека ООН, несколько стран уже сталкиваются с риском продовольственного кризиса из-за нехватки удобрений. "Сейчас наступает посевной сезон, и без удобрений можно представить, что в следующем году мы рискуем столкнуться с серьезной проблемой продовольственной безопасности. Это тот момент, когда открытие Ормузского пролива без ограничений является необходимостью с точки зрения интересов всего международного сообщества", - подчеркнул он.

"Не имеет смысла, чтобы конфликт между несколькими странами оказывал такое воздействие, которое подрывает мировую экономику <...>", - добавил Гутерриш.