Lamborghini выпустит новую модель ко дню рождения компании.

Как передает Day.Az со ссылкой на Motor, первую фотографию новинки итальянская компания опубликовала в соцсетях.

Новая модель будет выпущена в честь 63-летия компании, основанной в 1963 году. Премьера ожидается уже в ближайшие выходные. На затемненном изображении отчетливо видно, что автомобиль построен на основе купе Fenomeno, выпущенного ограниченным тиражом. Наиболее вероятно, что публике покажут его открытую версию - Fenomeno Spyder.

На первом фото официальном отчетливо узнаваемы агрессивный капот с воздухозаборниками, крупные вентиляционные отверстия по бокам, карбоновый сплиттер и вертикальные прорези. Оригинальное купе Fenomeno выпущено тиражом всего 29 экземпляров. Оно оснащается самым мощным атмосферным V12 в истории Lamborghini. Шестилитровый двигатель развивает 824 л.с. и выдает 725 Нм крутящего момента.

Двигатель работает в связке с тремя электромоторами: два установлены спереди, третий интегрирован в восьмиступенчатую роботизированную коробку с двумя сцеплениями. В результате совокупная отдача гибридной силовой установки составляет 1065 л.с. Электромоторы питаются от тяговой батареи емкостью 7 кВт·ч.

Разгон до 100 км/ч у купе занимает 2,4 секунды, максимальная скорость превышает 350 км/ч. У купе Revuelto, основной модели Lamborghini в настоящее время, аналогичные показатели 2,5 с до "сотни" при той же максимальной скорости.

Характеристики открытой версии пока не раскрываются. Не исключено, что тираж Fenomeno Spyder также будет строго ограничен. Все подробности станут известны в ходе мероприятия, посвященного 63-й годовщине основания компании.