Автор: Акпер Гасанов

Бывший карабахский сепаратист, обвиняемый Азербайджаном в большом числе преступлений, второй президент Армении Роберт Кочарян сделал сегодня очередное провокационное, но предсказуемо глупое заявление. Да, он вновь предстал в привычной для себя роли политического спекулянта, паразитирующего на прошлом, которое однажды вознесло его на вершину власти и одновременно стало источником его колоссального личного обогащения.

Его нынешние заявления не несут в себе ни новизны, ни конструктивности. Это тот же набор реваншистских тезисов, рассчитанных на внутреннюю аудиторию, ностальгирующую по иллюзии "победы", которая на деле обернулась для Армении стратегическим тупиком. Попытка Кочаряна ответить на слова премьер-министра Армении о "трехглавой партии войны" лишь подтвердила правоту оценок Никола Пашиняна.

Речь действительно идет о силах, которые не готовы принять новую реальность Южного Кавказа, сформированную в результате военно-политической победы Азербайджана. Эта реальность заключается в одном: Азербайджан полностью восстановил свой суверенитет и территориальную целостность, закрыв вопрос, который десятилетиями оставался источником нестабильности в регионе.

После этого Баку предложил Еревану мирную повестку - и это принципиально важно. Речь идет не о диктате победителя, а о рациональном и прагматичном подходе к будущему региона. Официальный Ереван эту повестку принял. Более того, уже были предприняты конкретные шаги, включая парафирование мирного договора. Начали формироваться новые экономические связи, в том числе поставки энергоресурсов и транзит грузов, что объективно способствует стабилизации ситуации внутри самой Армении.

Именно на этом фоне особенно показательно звучит заявление армянского премьер-министра о том, что карабахское движение стало фатальной ошибкой. Это не просто политическая риторика - это признание стратегического просчета, который на протяжении десятилетий тормозил развитие государства. Пашинян фактически констатировал: мифология "победы" в 1990-х годах не принесла Армении ни процветания, ни свободы, ни устойчивых институтов. Напротив, она стала инструментом для удержания власти и подавления внутреннего развития.

И здесь мы подходим к ключевой фигуре - самому Кочаряну. Его политическая карьера и финансовое благополучие напрямую связаны с этим самым мифом. Спекуляции на теме конфликта, использование оккупированных территорий, системная коррупция - все это стало фундаментом его власти. Та же модель была воспроизведена и его политическими союзниками. В результате Армения получила не устойчивое государство, а систему, в которой конфликт был не проблемой, требующей решения, а ресурсом для извлечения политической и экономической выгоды.

Сегодня Кочарян вновь пытается реанимировать эту модель. Его слова о "верности делу" погибших - это не что иное, как завуалированный призыв к реваншу. Причем речь идет не только о внешнеполитической конфронтации, но и о внутренней дестабилизации Армении. По сути, он прямо ставит под сомнение легитимность действующей власти, которая, несмотря на все свои ошибки прошлого, сегодня делает ставку на мир.

Важно подчеркнуть: сам Пашинян далеко не безгрешен в истории конфликта. Его прежние заявления и шаги носили откровенно провокационный характер и сыграли свою роль в эскалации, приведшей к войне 2020 года. Однако политическая эволюция заключается в способности делать выводы. И сегодня Пашинян демонстрирует именно это - понимание того, что альтернативы миру у Армении нет.

В отличие от него, Кочарян сознательно пытается вернуть Армению в это прошлое, где конфликт был инструментом, а не трагедией. Но проблема в том, что это прошлое уже не существует. Регион изменился - и изменился необратимо. Азербайджан, освободив свои территории, заплатил за это чрезвычайно высокую цену. Тысячи жизней, огромные разрушения, годы ожидания справедливости - все это стало частью национальной памяти. Именно поэтому любые попытки вновь поставить под сомнение территориальную целостность страны обречены на жесткий и однозначный ответ.

При этом Азербайджан не ограничился военной победой. Сегодня мы наблюдаем масштабный процесс восстановления освобожденных территорий. Строятся города и села, создается современная инфраструктура, возвращаются люди. Темпы этих преобразований действительно поражают воображение и служат наглядным доказательством того, что речь идет не просто о восстановлении, а о формировании новой модели развития.

Международные наблюдатели также отмечают этот прогресс. Преобразование городов, восстановление культурных и религиозных объектов, развитие энергетической и транспортной инфраструктуры - все это формирует совершенно новую реальность, в которой конфликт уступает место созиданию. На этом фоне риторика Кочаряна выглядит особенно архаичной и оторванной от действительности.

Вопрос территориальной целостности Азербайджана закрыт окончательно и бесповоротно. Никакие реваншистские заявления, никакие политические манипуляции не смогут изменить этот факт. Азербайджан никому и никогда не позволит вновь претендовать на свои земли. А выбор, стоящий перед Арменией, предельно ясен. Либо движение вперед - через мир, сотрудничество и развитие. Либо возвращение в прошлое, к иллюзиям, которые уже однажды привели страну к тяжелым последствиям.