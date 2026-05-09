Исламский банк развития рассчитывает на реализацию новых проектов в Азербайджане

Исламский банк развития (IsDB) рассчитывает на реализацию новых проектов в Азербайджане

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил журналистам в Баку председатель Группы IsDB Мухаммад Сулейман Аль-Джассер по итогам поездки на освобожденные от оккупации территории Азербайджана.

"Для меня было большой честью и привилегией посетить освобожденные от оккупации территории Азербайджана. Я посетил Физули, Ханкенди и Шушу - по-настоящему прекрасные места. Я был здесь два года назад, но сегодня этот регион выглядит совершенно иначе. Было впечатляюще увидеть масштабы развития, восстановление инфраструктуры, а также восстановление важных исторических и религиозных объектов, включая мечети", - сказал он.

По его словам, новая мечеть в Шуше, станет настоящей достопримечательностью.

"Я был очень рад увидеть все эти изменения. Мы также посетили университет и промышленную зону. Моей команде и мне были представлены очень содержательные и впечатляющие разъяснения о реализуемых проектах и перспективах региона. Я возвращаюсь в Джидду с прекрасными воспоминаниями об этом визите", - сказал председатель Группы IsDB.

Он заявил, что делегация IsDB также встретилась с представителями бизнеса в промышленной зоне.

"Они говорили с большим энтузиазмом о потенциале роста и развития страны. Поэтому мы здесь, чтобы вновь подтвердить приверженность Исламского банка развития поддержке Азербайджана. Мы рассчитываем на реализацию новых проектов в стране", - отметил председатель.

Аль-Джассер добавил, что Азербайджан обладает огромным потенциалом.

"Это страна с руководством, которое обеспечивает стремительное развитие. Здесь живет амбициозная молодежь - хорошо образованная и искренне преданная своей стране и ее будущему. Я желаю Азербайджану, его Президенту, народу и правительству всего наилучшего", - заключил он.