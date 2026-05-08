Дорогая нефть и экономическая дисциплина Азербайджана

Автор: Азер Ахмедбейли

Рост цен на нефть на фоне напряженности на Ближнем Востоке и перебоев с поставками снова создает ощущение больших денег. На прошлой неделе нефть сорта Azeri Light превысила отметку 120 долларов за баррель при том, что в бюджете заложено около 65. Вместе с тем, по прогнозам Международного валютного фонда (МВФ) в 2026 году стратегические валютные резервы Азербайджана могут достичь 90,4 млрд. долларов.

Настоящее испытание для государств - это благополучие, когда нет кризисов, и идет быстрый рост доходов. Именно в такие периоды и проявляется одно из редких, но крайне полезных качеств - экономическая дисциплина.

Если коротко, то экономическая дисциплина - это способность государства не тратить все, что оно зарабатывает в периоды роста.

Для многих государств подобные периоды становились началом экономической эйфории. Когда доходы растут и денежный поток в страну ускоряется, вокруг всегда хватает соблазнов: увеличить расходы, показать быстрые результаты, взять дополнительные обязательства, которые будут требовать финансирования и в будущем.

История знает немало таких примеров. Испания XVI века получила поток ресурсов, который по тем временам выглядел неисчерпаемым. Золото и серебро из Америки фактически сняли ограничения на государственные расходы. Деньги уходили на войны, роскошный двор и текущее потребление.

Ресурс был огромный, но он не превратился в устойчивость. Когда поток средств из-за океана начал давать сбои, оказалось, что запас прочности так и не появился.

Спустя несколько веков похожая ситуация возникла у Норвегии. Нефтяные доходы дали тот же эффект - резкое расширение возможностей. Можно было быстро увеличить расходы и поднять уровень жизни, но был выбран другой путь. Значительная часть доходов выводилась из текущего оборота через государственный нефтяной фонд. Доступ к этим средствам был ограничен. Это выглядело не слишком эффектно в краткосрочной перспективе, но решало другую задачу - не дать экономике привыкнуть к сверхдоходам.

В итоге сегодня у Норвегии есть мощная финансовая подушка, которой нет у большинства стран, и которая позволяет пройти сложные периоды там, где другие вынуждены резко сокращать расходы и менять экономический курс в условиях дефицита времени.

Азербайджан пережил такой момент в начале 2000-х годов. Рост нефтяных доходов был стремительным, создавая ощущение почти неограниченных возможностей. В такой ситуации тратить проще, чем сдерживаться. И тогда в Баку было принято решение о создании Государственного нефтяного фонда, куда начали направлять немалую часть нефтяных денег.

С практической стороны это был финансовый механизм, но по сути это было понимание того, что нефтяное благополучие не может длиться вечно и что часть ресурсов должна быть сохранена.

Экономическая дисциплина не выглядит как громкая политическая стратегия. Она чаще проявляется в рутинных решениях - сохранить часть доходов и не поддаваться краткосрочным соблазнам.

Ее роль становится заметной, когда меняются условия: падают цены, сокращаются доходы, растёт давление на бюджет. В этот момент выясняется, есть ли у государства достаточно ресурсов и времени, чтобы спокойно пережить трудные времена и адаптироваться к неблагоприятным внешним условиям.

Нынешний рост цен на нефть - это не вызов для Азербайджана. Это подтверждение того, что выбранная модель работает. Страна подходит к очередному периоду высоких доходов не с нуля, а с позиции силы - с накопленными резервами, с работающими институтами и с опытом, который уже однажды уберег от ошибок, ставших для других роковыми.

Если эта дисциплина будет сохранена - а нет оснований полагать, что она будет утрачена - следующее поколение получит в наследство не только нефть, но и то, что важнее: устойчивость, не зависящую от ее цены.