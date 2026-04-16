Ормузский кризис и ценовой шок на рынке нефти

Автор: Марьяна Ахмедова, и.о. главного редактора Day.Az

Мировые нефтяные рынки снова живут в режиме нервных колебаний. Причина хорошо знакомая - Ближний Восток и риски вокруг Ормузского пролива, через который проходит значительная часть мировой нефти. Любая эскалация в этом регионе сразу же отражается на ценах. Любое сообщение о напряженности - тоже. Рынок реагирует не только на реальные перебои поставок, но и на ожидания этих перебоев. В результате нефть дорожает, но делает это не плавно, а рывками.

Ситуация вокруг Ормузского пролива сегодня - это часть более широкой геополитической конфигурации. С одной стороны, звучат заявления о "разблокировке" и нормализации судоходства. С другой - сохраняется военная активность и патрулирование в регионе, включая действия американских сил в районе иранских портов.

Рынок сейчас работает в условиях неопределенности. Даже если нефть продолжает поставляться без перебоев, сам риск возможных проблем с поставками уже подталкивает цены вверх. Это хорошо видно по биржевым данным: цены на нефть держатся на высоком уровне и немного растут. Так, нефть Brent на бирже ICE в Лондоне подорожала до 95,05 доллара за баррель. А нефть WTI на бирже NYMEX в Нью-Йорке выросла до 91,78 доллара за баррель.

После того как в конце февраля конфликт вступил в активную фазу, азербайджанская нефть марки Azeri Light взлетела с $72 до почти $142 за баррель.

Вот, что важно понимать. Да, формально Азербайджан сегодня может продавать нефть дороже. И в общественном восприятии это часто выглядит как однозначно позитивная новость - "нефть выросла, значит доходы выросли". Но экономика устроена гораздо сложнее.

Первое. Государственный бюджет Азербайджана на 2026 год рассчитан исходя из цены $65 за баррель. Это сделано намеренно. Никто не знает, как долго продержится высокая цена. Сегодня $113, завтра снова $70. Геополитика - вещь непредсказуемая. Бюджет нашей страны не строится на текущих рыночных всплесках. В нем заложена базовая цена именно для того, чтобы не зависеть от краткосрочных скачков. Поэтому даже резкий рост котировок не превращается автоматически в пропорциональный рост доходов государства.

Кроме того, между биржевой ценой барреля и реальными доходами бюджета есть большая дистанция: добыча, транспортировка, инфраструктура и инвестиции требуют постоянных затрат, и значительная часть доходов уходит обратно в отрасль. Да и сама картина не такая яркая: если нефть короткое время стоит около $90, а затем держится ближе к $70, средняя цена за год будет около $73-74. Это выше заложенного уровня, но далеко не тот скачок, о котором говорят. Краткий рост - это не устойчивый доход.

Второе, и это главное. Дорогая нефть разгоняет инфляцию. Механизм простой: дорожает топливо, от чего растут транспортные расходы, дорожает логистика, пропорционально растут цены на импортные товары, затем производители поднимают цены.

Простой пример. Представьте: вы продаете яблоки и вдруг цена на них выросла вдвое. Но тут выясняется, что бензин для вашей машины тоже подорожал вдвое, коробки для упаковки стали дороже, аренда торгового места выросла. В итоге вы продаете дороже, но и тратите больше. Реальный выигрыш в итоге оказывается куда скромнее, чем казалось. С нефтяной экономикой - та же история, только в масштабе целой страны.

Показательный пример - США. Там цены на топливо рыночные, и результат не заставил себя ждать: бензин подорожал примерно на 28% всего за два месяца. Это разгоняет все: от стоимости доставки до ценников в супермаркете.

Азербайджан же применяет другую модель. Внутренние цены на топливо и газ регулируются - они не скачут вслед за мировыми котировками. Это буфер, который защищает и простых граждан, и бизнес от резких ценовых ударов. Но этот буфер не бесплатный. Государство фактически субсидирует разницу между мировой и внутренней ценой. И чем выше мировые цены, тем дороже обходится эта защита.

При этом, конечно, высокие цены на нефть становятся дополнительным ресурсом, который при грамотном управлении можно направить на развитие. Азербайджан в последние годы активно вкладывается в логистику, сельское хозяйство, цифровую экономику, что постепенно снижает зависимость от нефти и газа.

Второя сторона - геополитика. Когда Европа ищет альтернативы российскому газу и нефти, надежный поставщик вроде Азербайджана становится еще более ценным.

Рост цен на нефть на фоне кризиса в Ормузском проливе нельзя воспринимать просто как хорошую новость. Для Азербайджана это означает два параллельных процесса.

С одной стороны, действительно увеличиваются валютные поступления от экспорта. С другой стороны, внутри страны усиливается инфляция. В итоге часть дополнительного дохода фактически "съедается" ростом цен.

Поэтому воспринимать текущую ситуацию только в позитивном ключе было бы ошибкой. Высокие цены на нефть, особенно вызванные кризисами, не означают устойчивого экономического роста. Это скорее сигнал о нестабильности на мировых рынках.

В таких условиях важно сохранять спокойный и трезвый подход. Краткосрочные скачки цен не должны создавать ощущение долгосрочного благополучия. Гораздо важнее устойчивость экономики, предсказуемость доходов и контроль над инфляцией.

При этом у Азербайджана есть важное преимущество. Экономическая политика страны уже строится с учетом подобных рисков. Консервативный подход к бюджетному планированию, накопленные резервы и курс на диверсификацию позволяют сглаживать внешние шоки. Это дает возможность не только переживать периоды турбулентности, но и использовать их для укрепления долгосрочной устойчивости экономики.

Главная задача сегодня - не поддаться краткосрочной эйфории, а продолжать двигаться по пути сбалансированного развития, где нефтяные доходы работают на будущее, а не создают иллюзию легкого роста.