В центре Баку произошел пожар в жилом доме - ФОТО - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО
16:45
На улице Видади в Ясамальском районе Баку ликвидирован пожар, произошедший на втором этаже двухэтажного жилого дома.
Об этом Day.Az сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС).
Отмечается, что силы Государственной службы пожарной охраны МЧС были незамедлительно привлечены к месту происшествия.
Благодаря оперативному вмешательству пожарных возгорание, возникшее на втором этаже двухэтажного жилого дома (каждый этаж площадью 60 кв.м, с деревянными конструкциями), было в короткие сроки ликвидировано без распространения, в том числе на соседние дома.
В результате пожара сгорели горючие конструкции второго этажа жилого дома. Первый этаж здания и прилегающие дома были защищены от огня.
16:13
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре