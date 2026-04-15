Опубликовано расписание драфта НБА - 2026

Драфт Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2026 года состоится 23-24 июня в "Барклайс-центре" (Нью-Йорк, США).

По официальной информации, первый раунд драфта пройдет 23 июня, а второй - 24 июня. Это будет третий случай в истории НБА, когда процесс выбора игроков будет растянут на два дня.

Кроме того, 10 мая в Чикаго состоится лотерея драфта, которая определит порядок первых 14 пиков. С 10 по 17 мая также пройдет драфт-комбайн (тесты и просмотры игроков).

По итогам регулярного сезона 2025/2026 года наибольшие шансы на получение первого выбора (по 14%) имеют "Вашингтон Уизардс", "Индиана Пэйсерс" и "Бруклин Нетс".