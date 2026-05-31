Nokia выпустила новый кнопочный телефон

HMD представила новый кнопочный телефон Nokia 200 4G, который выделяется поддержкой редкой функции для устройств данного класса - видеозвонков.

Основной особенностью телефона стала поддержка видеосвязи через приложение HMD Chat. Сервис позволяет осуществлять видеозвонки между совместимыми устройствами внутри экосистемы HMD. Однако он не интегрирован с популярными мессенджерами, включая WeChat, и функционирует как отдельная платформа.

Также пользователям доступны групповые чаты и предустановленные мультимедийные сервисы, включая Himalaya и Migu Music.

Nokia 200 4G оснащен 2,4-дюймовым цветным дисплеем, аккумулятором емкостью 1450 мАч, физической клавиатурой и поддержкой двух SIM-карт с 4G. Также предусмотрены FM-радио и двойная светодиодная вспышка.

Устройство позиционируется как классический кнопочный телефон с расширенным функционалом за счет современных сервисов. Стоимость новинки в Китае составила 199 юаней. Появится ли Nokia 200 4G за пределами КНР, не уточняется.