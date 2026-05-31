Над США взорвался метеорит

Над США произошел взрыв метеорита, мощность которого, по оценкам, превысила эквивалент 20 авиабомб.

Сообщается, что метеорит взорвался в небе над северо-востоком США, вызвав мощные звуковые удары, которые слышали жители штатов Массачусетс и Нью-Гэмпшир.

По оценкам NASA, энергия взрыва составила около 300 тонн в тротиловом эквиваленте. Отмечается, что огненный шар распался над северо-восточным Массачусетсом и юго-восточным Нью-Гэмпширом в субботу после 14:00 по местному времени.

В NASA добавили, что метеор двигался со скоростью около 120 тысяч км/ч на высоте примерно 64 километра, после чего начал разрушаться в атмосфере.