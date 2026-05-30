В Нахчыване мужчину спасли из реки

На горячую линию "112" Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информация о том, что в Нахчыванской Автономной Республике, на участке реки Арпачай, проходящем через село Юхары Дашарх Шарурского района, гражданин оказался в беспомощном состоянии.

Как сообщили Day.Az в министерстве, в связи с поступившей информацией на место происшествия незамедлительно были направлены спасатели МЧС Нахчыванской Автономной Республики.

При оценке оперативной обстановки на месте происшествия было установлено, что гражданин оказался в опасной для жизни ситуации в результате внезапного селя во время проведения работ по углублению дна русла реки с помощью трактора.

В результате оперативных спасательных мероприятий спасатели спасли оказавшегося в беспомощном состоянии в реке Эльмира Махаррам оглу Джафарова, 1987 года рождения.