В аэропорту Мюнхена проведены проверки безопасности

Работа мюнхенского аэропорта была временно приостановлена после сообщения о появлении подозрительного летательного объекта.

Как передает Day.Az, об этом сообщает газета Bild со ссылкой на представителя федеральной полиции Германии.

По данным издания, в субботу утром аэропорт Мюнхена полностью остановил работу более чем на час. На обеих взлетно-посадочных полосах было прекращено движение, а на месте происшествия проводилась масштабная полицейская операция. Представитель федеральной полиции Штефан Байер отметил, что около 09:00 по местному времени (11:00 по Баку) пилоты заметили подозрительный объект. В сообщениях также говорилось о возможном появлении беспилотника в районе аэропорта.

На месте работали многочисленные сотрудники полиции, которые обследовали территорию и проверяли поступающие сигналы. Для поиска был задействован вертолет. В целях безопасности все полеты были временно приостановлены.

Примерно в 10:05 по местному времени тревога была отменена. По словам представителя правоохранительных органов, в ходе поисков никаких подозрительных объектов обнаружено не было, и работа аэропорта может быть возобновлена.

Отмечается, что подобные инциденты с беспилотниками уже происходили в Германии. Так, 3 октября аэропорт Мюнхена также временно приостанавливал работу из-за появления нескольких БПЛА, а в тот же день система обнаружения зафиксировала нарушение воздушного пространства в районе аэропорта Франкфурта-на-Майне.