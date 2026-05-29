Иран требует от США 12 млрд

Часть возможного соглашения между Ираном и США предусматривает немедленную выплату Тегерану 12 миллиардов долларов из замороженных за рубежом активов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает иранское агентство Fars со ссылкой на источники.

По данным агентства, только после этого иранское правительство готово продолжить дальнейший диалог.

"Самой важной частью соглашения, о которой не упомянул президент США Дональд Трамп, является условие немедленной выплаты 12 миллиардов долларов из замороженных иранских активов. Согласно тексту соглашения, эта сумма должна быть выплачена незамедлительно, и до осуществления выплаты Иран не начнёт дополнительные переговоры", - говорится в сообщении.

Отметим, что Трамп заявил о намерении принять окончательное решение по вопросу утверждения предварительного соглашения с Ираном на встрече, которая состоится в пятницу. По его словам, большая часть пунктов соглашения с Ираном уже согласована.