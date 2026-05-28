Посольство Турции поздравило Азербайджан с Днем независимости Посольство Турции в Азербайджане поздравило Азербайджан с 28 Мая - Днем независимости. Как передает Day.Az, соответствующая публикация размещена на странице посольства в соцсети X. "Искренне поздравляем братский Азербайджан, с которым мы вместе разделяем и радость, и печаль, с Днем независимости.
Мы и впредь будем развивать наши отношения, сформированные на основе принципа "Одна нация - два государства", в соответствии с нашей общей историей, крепким братством и взаимным сотрудничеством.
С Днем независимости!", - говорится в публикации.
